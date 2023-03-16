СМИ: Макрон может распустить палату парламента при отклонении пенсионной реформы
Французский лидер Эмманюэль Макрон провел встречу с главой правительства Элизабет Борн, сообщает BFM со ссылкой на источник в правительстве.
Речь шла о возможном роспуске Национального собрания парламента. Это может случиться, если депутаты отклонят проект закона о пенсионной реформе. Соответствующие консультации продолжатся 16 марта. Власти надеются убедить депутатов голосовать за принятие реформы.
По предварительным данным, Макрон будет лично присутствовать на голосовании 16 марта в Национальном собрании.
Напомним, 15 марта во Франции как минимум 480 тысяч человек вышли на восьмую с конца января демонстрацию против пенсионной реформы.
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