СМИ: Макрон может распустить палату парламента при отклонении пенсионной реформы

Речь шла о возможном роспуске Национального собрания парламента. Это может случиться, если депутаты отклонят проект закона о пенсионной реформе. Соответствующие консультации продолжатся 16 марта. Власти надеются убедить депутатов голосовать за принятие реформы.

По предварительным данным, Макрон будет лично присутствовать на голосовании 16 марта в Национальном собрании.

Напомним, 15 марта во Франции как минимум 480 тысяч человек вышли на восьмую с конца января демонстрацию против пенсионной реформы.

