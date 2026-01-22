США могут попытаться сменить режим на Кубе по венесуэльскому сценарию

Администрация США может попытаться реализовать смену политического режима на Кубе по модели, ранее использованной в Венесуэле, считает политолог и американист Алексей Черняев. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что уязвимое экономическое положение страны и внутренняя нестабильность делают такой сценарий относительно простым для реализации.

По его словам, экономическая ситуация на Кубе в последние годы существенно ухудшилась, а экономика во многом зависит от импорта продовольствия и энергоресурсов. Эксперт отметил, что в случае организации морской блокады и прекращения поставок нефти положение на острове может быстро перерасти в чрезвычайное, что создаст условия для давления на действующие власти.