США могут попытаться сменить режим на Кубе по венесуэльскому сценарию
Администрация США может попытаться реализовать смену политического режима на Кубе по модели, ранее использованной в Венесуэле, считает политолог и американист Алексей Черняев. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что уязвимое экономическое положение страны и внутренняя нестабильность делают такой сценарий относительно простым для реализации.
По его словам, экономическая ситуация на Кубе в последние годы существенно ухудшилась, а экономика во многом зависит от импорта продовольствия и энергоресурсов. Эксперт отметил, что в случае организации морской блокады и прекращения поставок нефти положение на острове может быстро перерасти в чрезвычайное, что создаст условия для давления на действующие власти.
Черняев считает, что предотвратить возможную попытку смены власти могла бы лишь четкая и однозначная поддержка со стороны России и Китая. В частности, он допустил, что присутствие военно-морских сил этих стран могло бы обеспечить свободу судоходства и снизить риск блокады, а также указал на возможность оказания экономической помощи Гаване.
Эксперт также подчеркнул, что смена власти на Кубе негативно отразится на интересах России. По его оценке, в отличие от Венесуэлы, Куба традиционно воспринимается в Москве как зона особого влияния, и любые действия США в этом направлении будут расценены в России крайне болезненно, передает «Радиоточка НСН».
