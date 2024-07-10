Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, был уполномочен на «вояж» Киев – Москва – Пекин от лица экс-президента США Дональда Трампа, допустил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН.

По мнению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, новые мирные переговоры РФ и Украины состоятся до конца года. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на два отчета Виктора Орбана по итогу его визитов в Россию и Китай. Венгерский премьер также подчеркнул, что Европа должна запустить мирную инициативу, не дожидаясь США. Рогов отметил, что скорейшее начало переговоров выгодно для президента Владимира Зеленского.