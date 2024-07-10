«Смелый вояж»: Рогов допустил, что Орбан посетил Москву и Киев в интересах Трампа
Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем режиму Зеленского выгоднее попытаться зафиксировать ситуацию на текущих позициях, отметил в эфире НСН Владимир Рогов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, был уполномочен на «вояж» Киев – Москва – Пекин от лица экс-президента США Дональда Трампа, допустил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН.
По мнению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, новые мирные переговоры РФ и Украины состоятся до конца года. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на два отчета Виктора Орбана по итогу его визитов в Россию и Китай. Венгерский премьер также подчеркнул, что Европа должна запустить мирную инициативу, не дожидаясь США. Рогов отметил, что скорейшее начало переговоров выгодно для президента Владимира Зеленского.
«Если мы говорим об Орбане, надо понимать, что это не наш союзник как таковой. Это человек, который прекрасно понимает риски, которые может принести противостояние на постукраинском пространстве. Но непосредственно он действует больше в контексте интересов команды Трампа. То есть, именно за Трампом он был уполномочен для такого смелого вояжа Киев – Москва – Пекин. Не факт, что интересы того же Трампа или Орбана совпадают с российскими интересами. Наши интересы очень простые – денацификация, демилитаризация и возвращение в родное лоно южнорусских земель, где мы видим вражеский режим», – сказал Рогов.
По его словам, чем раньше начнутся мирные переговоры, тем режиму Зеленского выгоднее попытаться зафиксировать ситуацию на текущих позициях.
«Надо понимать, что инициатива в наших руках. На самом деле, фронт сейчас продавливается активно, причем по всей линии боевого соприкосновения. Нельзя сказать, что где-то какое-то затишье. Безусловно, чем раньше начнутся переговоры, тем режиму Зеленского выгоднее попытаться зафиксировать ситуацию на той позиции, какая есть на сегодняшний день, потому что с каждым днем потери контролируемой ими территории будут только увеличиваться. Поэтому мы видим резкое изменение риторики со стороны Офиса Зеленского. Это те люди, которые еще вчера кричали, что никаких переговоров и никаких потерь территории... Вдруг они говорят, что победа – это если под контролем остались определенные города», – указал собеседник НСН.
При этом Рогов отметил, что в рядах украинской армии есть костяк, который готов продолжать боевые действия. Вместе с тем все больше солдат переходят на сторону Вооруженных сил РФ, подчеркнул он.
«В ВСУ есть костяк, который готов продолжать боевые действия. Не надо думать, что они все сломленные. Есть люди, которые воюют уже на протяжении 10 лет, за это время они научились делать это достаточно качественно. Понятно, что люди, кого насильно мобилизуют и гонят на убой, не горят желанием умирать за режим Зеленского. Мы видим, что зачастую от нескольких минут до нескольких дней идет время, когда люди переходят на мирную сторону на наиболее горячих участках фронта. Все больше вариантов поиска того, как перейти на мирную сторону», – резюмировал Рогов.
Ранее Владимир Зеленский в интервью газете Philadelphia Inquirer заявил, что Киев считает возможными переговоры с Россией через посредников, в роли которых могут выступить представители любой страны. При этом позже он заявил, что посредниками в мирных переговорах могут быть ЕС, Китай и США, передает «Радиоточка НСН».
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