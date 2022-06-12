Слуцкий заявил об отсутствии политиков на Западе, способных вести диалог во имя мира
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что на Западе не осталось масштабных политиков, способных вести диалог во имя мира. Об этом он написал в своем Telegram-канале 12 июня после высказываний депутата Европарламента Радослава Сикорского о возможности передаче Украине ядерного оружия.
«Измельчал интеллектуально политический бомонд на Западе, нет там больше личностей масштаба Кеннеди, которые смогли бы достойно вести диалог во имя общего мира на планете», - заявил Слуцкий.
Он также напомнил о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции о намерении Украины создать собственное ядерное оружие.
«Кто-то ещё будет дальше говорить, что перлы Зеленского на Мюнхенской конференции - были просто слова, и никто России не угрожал? Или у кого-то остались сомнения, что именно намеревался развернуть коллективный Запад у границ России?» - задал вопрос политик.
По мнению Слуцкого, спецоперация России на Украине стала следствием стремления НАТО расшириться «на восток и попыток создать на украинской территории антироссийский плацдарм», заявил глава парламентского комитета.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рекомендовал обследоваться у психиатра депутату Европарламента, бывшему главе польского МИД Радославу Сикорскому после его идеи о возможности подарить Украине ядерное оружие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 403 / сут.
Умерли
380 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 480 / сут.
- Слуцкий заявил об отсутствии политиков на Западе, способных вести диалог во имя мира
- Столтенберг: НАТО не считает саммит дедлайном для приема Швеции и Финляндии в организацию
- Отстраненный от работы программист Google заявил о наличии сознания у созданного ИИ
- В Мариуполе разминируют пляж
- Володин посоветовал Сикорскому обратиться к психиатру после идеи подарить Польше ядерное оружие
- Матери украинских военнопленных просят РФ не возвращать их сыновей на родину
- «Сносит крышу». В России отреагировали на призывы Польши подарить Украине ядерное оружие
- Генштаб ВСУ выясняет обстоятельства стрельбы, устроенной пьяным сотрудником в Киеве
- СМИ: Украина рассматривает вариант обмена осужденных в ДНР наемников на Медведчука
- Пушилин не увидел оснований для помилования приговорённых к казни наемников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru