Слуцкий заявил об отсутствии политиков на Западе, способных вести диалог во имя мира

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что на Западе не осталось масштабных политиков, способных вести диалог во имя мира. Об этом он написал в своем Telegram-канале 12 июня после высказываний депутата Европарламента Радослава Сикорского о возможности передаче Украине ядерного оружия.





«Измельчал интеллектуально политический бомонд на Западе, нет там больше личностей масштаба Кеннеди, которые смогли бы достойно вести диалог во имя общего мира на планете», - заявил Слуцкий.

Он также напомнил о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции о намерении Украины создать собственное ядерное оружие.