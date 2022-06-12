Слуцкий заявил об отсутствии политиков на Западе, способных вести диалог во имя мира

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что на Западе не осталось масштабных политиков, способных вести диалог во имя мира. Об этом он написал в своем Telegram-канале 12 июня после высказываний депутата Европарламента Радослава Сикорского о возможности передаче Украине ядерного оружия.


«Измельчал интеллектуально политический бомонд на Западе, нет там больше личностей масштаба Кеннеди, которые смогли бы достойно вести диалог во имя общего мира на планете», - заявил Слуцкий.

Он также напомнил о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции о намерении Украины создать собственное ядерное оружие.

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«Кто-то ещё будет дальше говорить, что перлы Зеленского на Мюнхенской конференции - были просто слова, и никто России не угрожал? Или у кого-то остались сомнения, что именно намеревался развернуть коллективный Запад у границ России?» - задал вопрос политик.

По мнению Слуцкого, спецоперация России на Украине стала следствием стремления НАТО расшириться «на восток и попыток создать на украинской территории антироссийский плацдарм», заявил глава парламентского комитета.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рекомендовал обследоваться у психиатра депутату Европарламента, бывшему главе польского МИД Радославу Сикорскому после его идеи о возможности подарить Украине ядерное оружие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеНАТОПольшаГосдумаЛеонид Слуцкий
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