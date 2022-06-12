Володин посоветовал Сикорскому обратиться к психиатру после идеи подарить Польше ядерное оружие

Володин считает, что с депутатами, подобными Сикорскому, «у европейцев будут куда более серьезные, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня».

По мнению российского парламентария, Сикорский «провоцирует ядерный конфликт в центре Европы».

«Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы. Ему необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром», — написал Володин в Telegram.

По его мнению, необходимо «освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее» из-за таких политиков, как польский депутат, пишет Газета.ru.

Ранее депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, чтобы Польша как представитель Запада могла бы подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы Киев защищал свою независимость.

