Володин посоветовал Сикорскому обратиться к психиатру после идеи подарить Польше ядерное оружие
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рекомендовал обследоваться у психиатра депутату Европарламента, бывшему главе польского МИД Радославу Сикорскому после его идеи о возможности подарить Украине ядерное оружие.
Володин считает, что с депутатами, подобными Сикорскому, «у европейцев будут куда более серьезные, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня».
По мнению российского парламентария, Сикорский «провоцирует ядерный конфликт в центре Европы».
«Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы. Ему необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром», — написал Володин в Telegram.
По его мнению, необходимо «освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее» из-за таких политиков, как польский депутат, пишет Газета.ru.
Ранее депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, чтобы Польша как представитель Запада могла бы подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы Киев защищал свою независимость.
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