Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело
Переговоры между Россией и Украиной идут тяжело, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, участник переговорной группы Леонид Слуцкий. По его словам, украинские переговорщики договариваются, а потом откатывают обратно.
О том, как идет переговорный процесс Слуцкий рассказал во время встречи в госпитале с раненными в ходе спецоперации солдатами, передает РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне высказал сомнения в успехе переговоров о мире с Россией. Такое заявление он сделал, выступая по видеосвязи на саммите газеты The Wall Street Journal. По мнению украинского президента, какого-то прорыва можно ждать после спецобращения Владимира Путина.
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