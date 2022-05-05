Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело

Переговоры между Россией и Украиной идут тяжело, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, участник переговорной группы Леонид Слуцкий. По его словам, украинские переговорщики договариваются, а потом откатывают обратно.

О том, как идет переговорный процесс Слуцкий рассказал во время встречи в госпитале с раненными в ходе спецоперации солдатами, передает РИА Новости.