Зеленский усомнился в успехе переговоров с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своих сомнениях в успехе переговоров о мире с Россией. Такое заявление он сделал, выступая по видеосвязи на саммите газеты The Wall Street Journal.
Он отметил, что в настоящее время переговоры ведутся на уровне представителей сторон. При этом, по мнению президента, какого-то прорыва можно ждать после спецобращения Владимира Путина.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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