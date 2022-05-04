Зеленский усомнился в успехе переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своих сомнениях в успехе переговоров о мире с Россией. Такое заявление он сделал, выступая по видеосвязи на саммите газеты The Wall Street Journal.

Он отметил, что в настоящее время переговоры ведутся на уровне представителей сторон. При этом, по мнению президента, какого-то прорыва можно ждать после спецобращения Владимира Путина.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».







