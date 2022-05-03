Посол Украины в Лондоне заявил, что время для переговоров с Россией прошло

По его словам, после инцидента в Буче многие украинцы «даже не думают о том, чтобы садиться за стол переговоров с этими людьми».

«Мы уже прошли тот этап, когда у нас была возможность вести с ними переговоры и искать какие-то нейтральные точки», - заключил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с Россией договорённостях и часто меняет позицию.

