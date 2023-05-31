Слуцкий: Украине не удалось поднять панику атакой беспилотников

«Центры принятия решений» в России это не спальные районы, а воля русского человека, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В Госдуме сравнил атаку дронов на Москву и удары по объектам на Украине

«Нас не запугать», — написал парламентарий. По его словам, «цель посеять панику среди населения не достигнута». Слуцкий указал, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Ранее в Белом доме прокомментировали атаку дронов на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиУкраинаЛеонид Слуцкий

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