«Никакой соизмеримости тут быть не может и не должно. Наша задача — уничтожать центры принятия решений, склады с оружием и резервуары с топливом. Каждый день!» — заявил он.

Подчеркивается, что в ответ на российские удары Киев пытается нанести ущерб гражданским строениям в РФ. Парламентарий указал, что нужно не только усовершенствовать защиту, но и «масштабировать удары» по противнику.

Ранее Зеленского уличили в попытке скрыть правду после атаки дронов на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

