В Белом доме прокомментировали атаку дронов на Москву

Белый дом не поддерживает вылазки Киева «внутри России», сообщила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.

В Госдуме сравнил атаку дронов на Москву и удары по объектам на Украине

Так она прокомментировала атаку беспилотников на Москву и область. «В целом, как мы уже говорили об этом ранее, мы не поддерживаем атаки [Украины] внутри России. Мы весьма ясно заявляли об этом», — отметила она.

Подчеркивается, что Вашингтон сосредоточен на предоставлении Киеву военной техники и проведении подготовки украинских военных.

Ранее в Совете по нацбезопасности США также заявили, что не додерживают атаки внутри России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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