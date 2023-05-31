В Белом доме прокомментировали атаку дронов на Москву
Белый дом не поддерживает вылазки Киева «внутри России», сообщила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.
Так она прокомментировала атаку беспилотников на Москву и область. «В целом, как мы уже говорили об этом ранее, мы не поддерживаем атаки [Украины] внутри России. Мы весьма ясно заявляли об этом», — отметила она.
Подчеркивается, что Вашингтон сосредоточен на предоставлении Киеву военной техники и проведении подготовки украинских военных.
Ранее в Совете по нацбезопасности США также заявили, что не додерживают атаки внутри России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru