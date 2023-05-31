В Белом доме прокомментировали атаку дронов на Москву

Так она прокомментировала атаку беспилотников на Москву и область. «В целом, как мы уже говорили об этом ранее, мы не поддерживаем атаки [Украины] внутри России. Мы весьма ясно заявляли об этом», — отметила она.

Подчеркивается, что Вашингтон сосредоточен на предоставлении Киеву военной техники и проведении подготовки украинских военных.

Ранее в Совете по нацбезопасности США также заявили, что не додерживают атаки внутри России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

