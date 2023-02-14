Слуцкий предложил всем партиям объединиться на время СВО

«Мы создаем патриотическое движение, куда приглашаем всех, кому небезразлична судьба Родины», - заявил Слуцкий.

Политик пояснил, что на фронте плечом к плечу сражаются и члены ЛДПР, и «Единой России», и КПРФ, и «Справедливой России - За правду», и партии «Новых людей».

Как сообщает Telegram-канал Подъем, идею поддержали в партии «Справедливая Россия – За правду». Член центрального совета Елизавета Кондакова заявила, что год назад Сергей Миронов и Захар Прилепин говорили об этом.

«Мы всегда за любое взаимодействие», - сказала Кондакова.

В КПРФ не поняли посыл Слуцкого. Взгляды коммунистов в некоторых вопросах расходятся с либерал-демократами.

«Пока — это беспредметный разговор», - пояснил пресс-секретарь партии Александр Ющенко.

Ранее Слуцкий разрешил однопартийцам уйти с работы на час раньше, чтобы те смогли отметить День всех влюбленных и устроить «свидание со своей второй половинкой», сообщает НСН.

