Слуцкий предложил всем партиям объединиться на время СВО
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что во время проведения специальной военной операции в России должна быть только одна партия – партия Победы.
«Мы создаем патриотическое движение, куда приглашаем всех, кому небезразлична судьба Родины», - заявил Слуцкий.
Политик пояснил, что на фронте плечом к плечу сражаются и члены ЛДПР, и «Единой России», и КПРФ, и «Справедливой России - За правду», и партии «Новых людей».
Как сообщает Telegram-канал Подъем, идею поддержали в партии «Справедливая Россия – За правду». Член центрального совета Елизавета Кондакова заявила, что год назад Сергей Миронов и Захар Прилепин говорили об этом.
«Мы всегда за любое взаимодействие», - сказала Кондакова.
В КПРФ не поняли посыл Слуцкого. Взгляды коммунистов в некоторых вопросах расходятся с либерал-демократами.
«Пока — это беспредметный разговор», - пояснил пресс-секретарь партии Александр Ющенко.
Ранее Слуцкий разрешил однопартийцам уйти с работы на час раньше, чтобы те смогли отметить День всех влюбленных и устроить «свидание со своей второй половинкой», сообщает НСН.
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