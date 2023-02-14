СМИ: В зону СВО прибыли модернизированные машины-разведчики БРМ-1К
В зону СВО поступили модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что на данный момент экипажи осваивают новую технику на полигонах в Запорожской области. По словам военных, сложностей с обучением нет, так как ранее проходило обучение на БМП, но необходима практика.
Эти новые боевые машины поступили в Минобороны в июле прошлого года.
Днем ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава передала Киеву 250 танков Т-72.
На пресс-конференции в Стокгольме после переговоров со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном он отметил, что Польша намерена продолжить активную поддержку Украины и в будущем планирует отправить ещё несколько десятков боевых машин.
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