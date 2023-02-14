Слуцкий отпустил однопартийцев с работы отметить День святого Валентина

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий разрешил однопартийцам уйти с работы на час раньше, чтобы те смогли отметить День всех влюбленных и устроить «свидание со своей второй половинкой».

Политик заявил журналистам, что хочет «символически поддержать влюбленных» 14 февраля, несмотря на то, что праздник появился не в России. По мнению Слуцкого, День святого Валентина в стране полюбили и молодежь, и люди старшего поколения.