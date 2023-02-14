Слуцкий отпустил однопартийцев с работы отметить День святого Валентина

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий разрешил однопартийцам уйти с работы на час раньше, чтобы те смогли отметить День всех влюбленных и устроить «свидание со своей второй половинкой».

Политик заявил журналистам, что хочет «символически поддержать влюбленных» 14 февраля, несмотря на то, что праздник появился не в России. По мнению Слуцкого, День святого Валентина в стране полюбили и молодежь, и люди старшего поколения.

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«В нем нет никакого противоречия с базовыми ценностями нашего народа», - цитирует Слуцкого РИА Новости. Он также отметил, что этот праздник не отменяет празднования российского аналога - Дня святых Петра и Февронии.

Слуцкий вспомнил словам основателя партии либерал-демократов Владимира Жириновского, который «желал всем найти свою любовь».

Самым трендовым товаром на День всех влюбленных в этом году стали 3D слепки для рук, также популярностью пользуются мужские ремни, открытки и рюмочные наборы с гравировкой, рассказал глава аналитического департамента сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Роман Мосолов в пресс-центре НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:День Святого ВалентинаЛДПРЛеонид Слуцкий
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