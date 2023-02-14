Слуцкий отпустил однопартийцев с работы отметить День святого Валентина
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий разрешил однопартийцам уйти с работы на час раньше, чтобы те смогли отметить День всех влюбленных и устроить «свидание со своей второй половинкой».
Политик заявил журналистам, что хочет «символически поддержать влюбленных» 14 февраля, несмотря на то, что праздник появился не в России. По мнению Слуцкого, День святого Валентина в стране полюбили и молодежь, и люди старшего поколения.
«В нем нет никакого противоречия с базовыми ценностями нашего народа», - цитирует Слуцкого РИА Новости. Он также отметил, что этот праздник не отменяет празднования российского аналога - Дня святых Петра и Февронии.
Слуцкий вспомнил словам основателя партии либерал-демократов Владимира Жириновского, который «желал всем найти свою любовь».
Самым трендовым товаром на День всех влюбленных в этом году стали 3D слепки для рук, также популярностью пользуются мужские ремни, открытки и рюмочные наборы с гравировкой, рассказал глава аналитического департамента сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Роман Мосолов в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Минобороны России: Киев обвинит Россию в заражении территорий у ЧАЭС
- Опрос: каждый пятый россиянин встретил любовь на работе
- АТОР: путевки на февральские праздники обойдутся на 15-30% дороже
- Путин призвал судей готовиться к цифровизации
- Путин призвал рассматривать дела участников спецоперации с учетом обстоятельств
- Путин заявил, что российские судьи в 2022 году рассмотрели более 40 млн дел
- На Украине начали проверку «жесткой» мобилизации в Одессе
- Слуцкий отпустил однопартийцев с работы отметить День святого Валентина
- Великобритания решила бойкотировать ЧМ по боксу из-за России
- Путин объяснил, почему Россия не исполняет решения ЕСПЧ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru