Слуцкий посоветовал Зеленскому сменить тон

Так он отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что «представители России должны быть на втором саммите». Российский депутат указал на «абсолютно неприемлемый» тон президента. «Никакого «должны»! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна», — сказал он.

Слуцкий указал, что Москва готова вести переговоры, но с учётом сегодняшних реалий, в том числе территориальных.

Ранее Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

