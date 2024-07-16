Слуцкий посоветовал Зеленскому сменить тон
Россия не будет принимать участие в «мирных саммитах» на условиях Украины и Запада, сообщает RT со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
Так он отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что «представители России должны быть на втором саммите». Российский депутат указал на «абсолютно неприемлемый» тон президента. «Никакого «должны»! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна», — сказал он.
Слуцкий указал, что Москва готова вести переговоры, но с учётом сегодняшних реалий, в том числе территориальных.
Ранее Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru