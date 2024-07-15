В Госдепе поддержали идею пригласить Россию на второй саммит по Украине

США поддержат Киеву, если он решил пригласить Россию на второй саммит по Украине. Об этом в ходе брифинга заявил представитель госдепартамент США Мэтью Миллер.

Однако он подчеркнул, что окончательное решение о приглашении представителей Москвы на следующий саммит должно быть принято исключительно в Киеве.

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О необходимости присутствия России на втором саммите по Украине ранее заявил президент Владимир Зеленский, отмечает РЕН ТВ.

15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине. Кремль подчеркнул важность участия России в поиске решений украинского конфликта. В итоговом коммюнике призывалось вернуть контроль над Запорожской АЭС, обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, освободить военнопленных и инициировать диалог для прекращения конфликта. Из 91 участника коммюнике подписали 76, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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