В Госдепе поддержали идею пригласить Россию на второй саммит по Украине

США поддержат Киеву, если он решил пригласить Россию на второй саммит по Украине. Об этом в ходе брифинга заявил представитель госдепартамент США Мэтью Миллер.

Однако он подчеркнул, что окончательное решение о приглашении представителей Москвы на следующий саммит должно быть принято исключительно в Киеве.