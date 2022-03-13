Михаил Подоляк: Москва и Киев подходят к компромиссу
Советник главы офиса президента Украины и участник переговоров с Россией Михаил Подоляк считает, что Киев и Москва «подходят к компромиссу».
«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле», — заявил представитель офиса президента Украины «Коммерсанту».
По его словам, «российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит» на положение дел.
Подоляк полагает, что будущий компромиссный российско-украинский документ должен быть всеобъемлющим, сообщает RT.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». С начала спецоперации прошло уже три раунда переговоров делегаций России и Украины. Политолог Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.
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