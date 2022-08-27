Слуцкий назвал условие возвращения к переговорам с Украиной
Капитуляция Киева, качественное сокращение украинских вооруженных сил и денацификация являются условиями, при которых Россия будет готова обсуждать возврат к переговорам с Украиной. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации, освобождению от нацизма территории Украины», - заявил Слуцкий в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что «никакие другие переговорные позиции Киева» свершенных преступлений киевского режима, в том числе заказного убийства политолога и журналиста Дарьи Дугиной, «быть не может», подчеркнул Слуцкий.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью американской газете The Hill заявил, что переговоры с Россией неприемлемы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+47 093 / сут.
Умерли
384 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+32 641 / сут.
- Слуцкий назвал условие возвращения к переговорам с Украиной
- Умер военный журналист Дмитрий Литовкин
- Лесные пожары полностью локализовали в Рязанской области
- Казахстан решил приостановить экспорт военной продукции
- Путин подписал указ о выплатах для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины
- Пугачева скрывала возвращение в Россию
- Вучич заявил о «фантастической цене» на российский газ для Венгрии
- Зеленскому указали на его место через вброс про потенциального президента Залужного
- Газовый «мешок». Европу можно спасти запуском «Северного потока-2»
- Российские военные разбомбили склад с ракетами к HIMARS в Днепропетровской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru