Слуцкий назвал условие возвращения к переговорам с Украиной

Капитуляция Киева, качественное сокращение украинских вооруженных сил и денацификация являются условиями, при которых Россия будет готова обсуждать возврат к переговорам с Украиной. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Небензя: Россия рассчитывает на дипломатическое завершение конфликта на Украине

«Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации, освобождению от нацизма территории Украины», - заявил Слуцкий в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что «никакие другие переговорные позиции Киева» свершенных преступлений киевского режима, в том числе заказного убийства политолога и журналиста Дарьи Дугиной, «быть не может», подчеркнул Слуцкий.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью американской газете The Hill заявил, что переговоры с Россией неприемлемы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПолитикаПереговорыУкраинаЛеонид Слуцкий
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры