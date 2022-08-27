Слуцкий назвал условие возвращения к переговорам с Украиной

«Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации, освобождению от нацизма территории Украины», - заявил Слуцкий в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что «никакие другие переговорные позиции Киева» свершенных преступлений киевского режима, в том числе заказного убийства политолога и журналиста Дарьи Дугиной, «быть не может», подчеркнул Слуцкий.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью американской газете The Hill заявил, что переговоры с Россией неприемлемы.

