Небензя: Россия рассчитывает на дипломатическое завершение конфликта на Украине
Россия рассчитывает завершить конфликт на Украине путем переговоров. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передают РИА Новости.
При этом он подчеркнул, Москва должна убедиться, что все задачи и цели военной операции, поставленные российским руководством, выполнены и есть переговорное решение, которое и завершит военный конфликт.
«Наши бывшие западные партнеры вместо того, чтобы осудить своих украинских подопечных, поставляют им все новые и новые типы вооружений, добивающие туда, куда до этого Киев дотянуться не мог», - отметил Небензя.
По его словам, это делает их соучастниками преступлений против мирного населения, а учитывая, что использование некоторых артиллерийских систем, как признаются сами украинцы, невозможно без согласования с поставщиками, становятся еще и соисполнителями.
Ранее президент США Джо Байден официально объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи почти на $3 млрд.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+40 231 / сут.
Умерли
384 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+32 876 / сут.
- Первая леди США вновь заразилась коронавирусом
- Вручение премии ТЭФИ в 2022 году отменено
- СМИ: Россия предложила азиатским странам скидку на нефть до 30%
- Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров с Москвой
- У газеты «Ведомости» сменился владелец
- Актер Максим Пинскер умер в Москве
- В Мексике самолет VivaAerobus приземлился с горящим двигателем
- Захарова предрекла, что страны Европы будут сожалеть о помощи Украине
- Медведев: операция на Украине носит превентивный характер
- СК: При пожаре на складе на севере Москвы погиб человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru