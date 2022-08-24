Небензя: Россия рассчитывает на дипломатическое завершение конфликта на Украине

Россия рассчитывает завершить конфликт на Украине путем переговоров. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передают РИА Новости.

При этом он подчеркнул, Москва должна убедиться, что все задачи и цели военной операции, поставленные российским руководством, выполнены и есть переговорное решение, которое и завершит военный конфликт.

«Наши бывшие западные партнеры вместо того, чтобы осудить своих украинских подопечных, поставляют им все новые и новые типы вооружений, добивающие туда, куда до этого Киев дотянуться не мог», - отметил Небензя.