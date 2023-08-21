«Случилась передозировка». Захарова отреагировала на слова Зеленского

У президента Украины Владимира Зеленского «видимо, случилась передозировка», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

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Так она отреагировала на слова главы государства о готовности обменять Белгород на членство в Североатлантическом альянсе.

Ранее Зеленский ответил на вопрос о готовности Киева обменять территории на присоединение к НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийМИД РФМария Захарова

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