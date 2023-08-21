«Случилась передозировка». Захарова отреагировала на слова Зеленского
21 августа 202301:08
У президента Украины Владимира Зеленского «видимо, случилась передозировка», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Так она отреагировала на слова главы государства о готовности обменять Белгород на членство в Североатлантическом альянсе.
Ранее Зеленский ответил на вопрос о готовности Киева обменять территории на присоединение к НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru