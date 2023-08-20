Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредриксен ответил на вопрос о готовности Киева обменять территории на присоединение к Североатлантическому альянсу, пишут СМИ.

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«Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО», - ответил украинский лидер на вопрос журналиста.

Ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может стать членом блока, если пойдет на территориальные уступки России. Позже он отказался от своих слов.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что страну могут принять в НАТО на саммите альянса летом 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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