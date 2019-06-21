Президент Грузии увидела в массовых беспорядках заинтересованность Москвы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия виновата в организации протестов в Тбилиси. По ее мнению, именно Москва заинтересована в расколе страны. Она также назвала Россию «врагом и оккупантом».

«Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы ещё раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое известное оружие», — цитирует RT сообщение Зурабишвили в Facebook.

Грузинский лидер добавила, что, те, кто одобряет митинги в Грузии, - на самом деле поддерживает политику Кремля, пишет «Газета.ру».

Накануне у здания парламента в центре Тбилиси произошли столкновениях протестующих и силовых структур. Пострадали не менее 50 человек, в основном полицейские. В МВД страны назвали беспорядки попыткой переворота.

Политолог Александр Асафов в интервью РЕН ТВ заявил, что заявления Зурабишвили говорят лишь об «антироссийской паранойе». Он с сожалением констатировал, что «этим больны многие страны постсоветского пространства, и Грузия — не исключение».

