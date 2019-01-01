Новости за ночь: Президент Грузии обвинила Россию в протестах в Тбилиси

1

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси. По ее словам, именно Москва заинтересована во внутреннем противостоянии в Грузии.

Кроме того, Саломе Зурабишвили раскритиковала заявление бывшего главы государства Михаила Саакашвили, который призвал полицейских в Тбилиси не подчиняться властям и присоединиться к протестующим. Политик в свою очередь призвала граждан страны к спокойствию, назвав случившееся в четверг, 20 июня «преступлением».

Грузинское МВД назвало протесты у здания парламента в Тбилиси попыткой массового переворота. По последним данным, в результате беспорядков за медицинской помощью обратились почти 70 человек. Во время демонстраций спецназ открыл по активистам стрельбу резиновыми пулями, полиция применила слезоточивый газ.

