Новости за ночь: Президент Грузии обвинила Россию в протестах в Тбилиси
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси. По ее словам, именно Москва заинтересована во внутреннем противостоянии в Грузии.
Кроме того, Саломе Зурабишвили раскритиковала заявление бывшего главы государства Михаила Саакашвили, который призвал полицейских в Тбилиси не подчиняться властям и присоединиться к протестующим. Политик в свою очередь призвала граждан страны к спокойствию, назвав случившееся в четверг, 20 июня «преступлением».
Грузинское МВД назвало протесты у здания парламента в Тбилиси попыткой массового переворота. По последним данным, в результате беспорядков за медицинской помощью обратились почти 70 человек. Во время демонстраций спецназ открыл по активистам стрельбу резиновыми пулями, полиция применила слезоточивый газ.
В Раде заявили о подготовке встречи Зеленского с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовит его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский, уточнив, что главным тезисом украинского лидера будет заявление о принадлежности Донбасса и Крыма.
По словам депутата Рады, Зеленский понимает свою историческую миссию по прекращению огня на юго-востоке Украины и готов решать этот вопрос напрямую с президентом России.
Парламентарий добавил, что команда Зеленского готовит «конкретные результаты, а просто приехать недостаточно».
СМИ: Трамп передумал атаковать Иран после сбитого беспилотника
Президент США Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану, узнав о сбитом американском беспилотнике, но позже изменил свое решение. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на источники.
Издание отмечает, что изначально президент Трамп одобрил атаки на несколько иранских целей. По словам источника, готовые нанести удар по Ирану самолеты уже находились в воздухе, а корабли на позициях. Однако в последний момент глава США передумал.
Напомним, что накануне иранские военные Иран заявил, что сбил американский беспилотник, который нарушил его воздушные границы близ Персидского залива. В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk нарушил границу Ирана на северном берегу Персидского залива в провинции Хормозган.
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