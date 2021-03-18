Слово-убийца. Байден разозлил Москву «наездом» на Путина
Эксперты НСН предположили, что и без того сложные отношения между РФ и США обострятся после интервью американского президента.
Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации. Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила, что это вызвано необходимостью анализа перспектив отношений с Вашингтоном.
«Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды [президента США] Джо Байдена получается, а что не очень», — объяснила Захарова.
Вызову Антонова предшествовало интервью президента США Джо Байдена, в котором американский лидер рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Байден заявил, что предупредил Путин об ответственности за вмешательство в американские выборы. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли Путина убийцей.
Журналист и телеведущий Владимир Познер в комментарии телеграм-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Байден не готовил такое обвинение заранее. По словам Познера, во время интервью ABC News случилось непредвиденное событие.
«Заготовкой это точно не может быть, так как в США героям интервью не говорят заранее, какие вопросы им будут задавать. Такие слова Байдена, как минимум, удивляют. На месте Путина я бы проигнорировал слова американского президента», - отметил он.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал слова главы Белого дома «истерикой от бессилия» и отметил, что американский лидер «оскорбил граждан» РФ.
«Говорить так о нашем главе государства никому не позволено. Владимир Путин - наш президент. Нападки на него - это нападки на нашу страну!» - подчеркнул Володин, добавив, что заявление президента США «находится вне здравого смысла».
Политологи и эксперты предупреждали, что отношения с Америкой с приходом Байдена будут ухудшаться, потому что тот никогда не скрывал своих антироссийских настроений.
Об этом в эфире НСН говорил, в частности, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
«Американцы-глобалисты хотят научить жить весь мир по их правилам. Нас (РФ – прим. НСН) объявили врагом №1. Нас обложили станциями, взрывпакетами от Прибалтики до Киргизии. Надо быть готовыми ко всему. Не надо конфликтовать. Надо помнить, что у нас два главных союзника – армия и флот. В современном мире вы справитесь со всеми трудностями, если будете отстаивать свой суверенитет», - заявил политик.
Байден также считает, что единственной сверхдержавой могут быть только Соединённые Штаты, и, находясь в Белом доме, он приложит максимум усилий, чтобы эту идею воплотить в жизнь, уверен председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.
«Очевидно, что Байден принадлежит к тем политикам, которые считают необходимым вернуть "глобальное лидерство США". Из этого ничего не получится, но отношения с Россией, Китаем и другими странами, которые считаются антидемократическими, будут очень напряженными», - заявил Лукьянов в интервью НСН.
На брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пообещала, что власти США в ближайшее время сообщат о новых ограничениях, которые намерены предпринять в отношении России.
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