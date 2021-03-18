Слово-убийца. Байден разозлил Москву «наездом» на Путина

Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации. Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила, что это вызвано необходимостью анализа перспектив отношений с Вашингтоном.

«Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды [президента США] Джо Байдена получается, а что не очень», — объяснила Захарова.

Вызову Антонова предшествовало интервью президента США Джо Байдена, в котором американский лидер рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Байден заявил, что предупредил Путин об ответственности за вмешательство в американские выборы. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли Путина убийцей.

Журналист и телеведущий Владимир Познер в комментарии телеграм-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Байден не готовил такое обвинение заранее. По словам Познера, во время интервью ABC News случилось непредвиденное событие.

«Заготовкой это точно не может быть, так как в США героям интервью не говорят заранее, какие вопросы им будут задавать. Такие слова Байдена, как минимум, удивляют. На месте Путина я бы проигнорировал слова американского президента», - отметил он.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал слова главы Белого дома «истерикой от бессилия» и отметил, что американский лидер «оскорбил граждан» РФ.

«Говорить так о нашем главе государства никому не позволено. Владимир Путин - наш президент. Нападки на него - это нападки на нашу страну!» - подчеркнул Володин, добавив, что заявление президента США «находится вне здравого смысла».

Политологи и эксперты предупреждали, что отношения с Америкой с приходом Байдена будут ухудшаться, потому что тот никогда не скрывал своих антироссийских настроений.