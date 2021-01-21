Возвращение Америки. В России не ждут от Байдена ничего хорошего

Джо Байден официально вступил в должность 46-го президента США. 20 января он принес присягу, посвятив свою речь на церемонии инаугурации преодолению раскола между американцами. После этого он начал свою деятельность с отмены указов своего предшественника Дональда Трампа.

Новый американский президент утвердил указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой. Также в документе говорится об отмене режима чрезвычайной ситуации на границе, который позволял администрации бывшего главы Белого дома перенаправлять на эти цели средства из бюджетов.

Также Байден подписал указ, согласно которому, страна возвращается во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода из ВОЗ, который инициировал Трамп, должен был завершиться в июле 2021 года. Кроме того, при Байдене США возвращаются в Парижское соглашение о климате.

Приоритетами Джо Байдена станут контроль над пандемией коронавируса и изменениями климата, экономика, расовая справедливость, гражданские права, иммиграция и восстановление мировых позиций страны, сообщается на сайте Белого дома.