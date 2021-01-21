Возвращение Америки. В России не ждут от Байдена ничего хорошего
Новый хозяин американского Белого дома начал свою работу с отмены указов своего предшественника. Он еще не высказался о своем отношении к России, но в Москве полны скептицизма.
Джо Байден официально вступил в должность 46-го президента США. 20 января он принес присягу, посвятив свою речь на церемонии инаугурации преодолению раскола между американцами. После этого он начал свою деятельность с отмены указов своего предшественника Дональда Трампа.
Новый американский президент утвердил указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой. Также в документе говорится об отмене режима чрезвычайной ситуации на границе, который позволял администрации бывшего главы Белого дома перенаправлять на эти цели средства из бюджетов.
Также Байден подписал указ, согласно которому, страна возвращается во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода из ВОЗ, который инициировал Трамп, должен был завершиться в июле 2021 года. Кроме того, при Байдене США возвращаются в Парижское соглашение о климате.
Приоритетами Джо Байдена станут контроль над пандемией коронавируса и изменениями климата, экономика, расовая справедливость, гражданские права, иммиграция и восстановление мировых позиций страны, сообщается на сайте Белого дома.
Также уточняется, что Байден намерен восстановить демократические союзы с другими странами. Мнение относительно России Байден еще не озвучивал, но до инаугурации об этом много говорили члены кабинета нового президента во время их утверждения в Конгрессе. Госсекретарь Энтони Блинкен высказался на тему преследования Алексея Навального и пообещал, что вызовы, связанные с Россией, станут одним из главных пунктов повестки новой администрации. Он добавил что администрация Байдена будет всеми возможными способами отговаривать партнеров от реализации проекта газопровода из России в Германию «Северный поток — 2», строительство которого завершено более чем на 90%. Будущий министр обороны Ллойд Остин, в свою очередь, признал, что Россия как одна из ключевых угроз США по-прежнему вызывает озабоченность, но не в такой степени, как Китай.
По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назначения в команде Байдена говорят о том, что будет продолжена линия на доминирование США, а на договоренности с Россией и Китаем американцы будут идти там, где им будет это выгодно. «Не ждем радикальных перемен, но, конечно, наверное, методы продвижения американского лидерства, так сказать, будут несколько иными», - добавил Лавров. Министр не исключил, что манеры новой администрации США в отношении России могут стать более вежливыми.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к восстановлению сотрудничества с США в различных областях. При этом он считает, что в ближайшие годы отношения между странами останутся «крайне холодными».
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН ранее призвал российские власти готовиться «ко всему» на фоне событий с выборами президента США.
«Американцы-глобалисты хотят научить жить весь мир по их правилам. Нас (РФ – прим. НСН) объявили врагом №1. Нас обложили станциями, взрывпакетами от Прибалтики до Киргизии. Надо быть готовыми ко всему. Не надо конфликтовать. Надо помнить, что у нас два главных союзника – армия и флот. В современном мире вы справитесь со всеми трудностями, если будете отстаивать свой суверенитет», - заявил политик.
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов в эфире НСН заявил, что Байден не сможет консолидировать американское общество, и предсказал усиление пропаганды «внешней угрозы» со стороны России или Китая.
«Американцев внешний мир очень мало волнует. Особенно тех, которые сейчас бунтуют против результатов выборов. Поэтому использовать внешнюю угрозу для объединения не получится. Очевидно, что Байден принадлежит к тем политикам, которые считают необходимым вернуть "глобальное лидерство США". Из этого ничего не получится, но отношения с Россией, Китаем и другими странами, которые считаются антидемократическими, будут очень напряженными», - пояснил собеседник НСН.
России, по его мнению, тоже не получится воспользоваться поляризацией американского общества.
«Мы ничего выиграть не можем. Это в принципе не наше дело. Рассчитывать на то, что Америка куда-то денется и развалится, не приходится. Кризис там тяжелый, глубокий, но к судьбе СССР он Соединенные Штаты не приведет. Другое дело, что никаких иллюзий иметь не надо и делать на США приоритетную ставку во внешней политике не стоит. Нужно минимизировать отношения, заниматься своими делами, а не обращать внимание на то, что там творится», - подчеркнул эксперт.
Избранный президент США Джо Байден планирует «использовать» Украину против России, сообщил ранее российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, новая администрация США задействует Киев как один из своих козырей против Москвы и будет активизировать взаимодействие с украинскими властями.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Джо Байден пока не планирует никаких телефонных разговоров с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что первые переговоры американский лидер проведет с «партнерами и союзниками». Возможность встречи президентов РФ и США в 2021 году будет зависеть в том числе от эпидемиологической ситуации в мире, заявил в ответ посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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