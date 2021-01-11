От распада СССР к расколу США: Почему Байден не сделает Америку великой

Захват Капитолия сторонниками уходящего президента Дональда Трампа зафиксировал раскол общества в США, который за предстоящие четыре года не сможет преодолеть избранный президент Джо Байден. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Познер, сравнивший Америку с Шалтаем-Болтаем, который «свалился во сне».

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в эфире НСН согласился с Познером и констатировал, что наметившийся ещё в 1980-е раскол Америки с тех пор только усугубился.

«Произошел символический акт, который очень сильно переполошил политическую верхушку и дал ей повод, чтобы попытаться разобраться со своими противниками. С этими радикальными консерваторами, которые выступают за Трампа и наиболее агрессивная часть которых ворвалась в здание парламента. Сейчас многое будет зависеть от того, как себя поведут демократы, тем более, что они получают минимум на два года полный контроль над двумя палатами Конгресса и Белым домом. Судя по нынешней риторике, они настроены жестко, чтобы наказать тех, кого они считают антидемократическими отсталыми силами, и очень напористо проводить в жизнь леволиберальную повестку дня. И Байден об этом говорит, и в особенности его вице-президент и целый ряд демократических политиков. Это, естественно, усугубит раскол. Говорить о том, что Америка вступает в новый период, когда могут быть преодолены проблемы, не приходится. Раскол начался с 1980-х годов еще. Он усугублялся в 1990-е и 2000-е. Трамп дал ему очень мощный стимул, а сейчас дошло до стадии, когда переговоры между противостоящими группами просто невозможны», - отметил Лукьянов.