От распада СССР к расколу США: Почему Байден не сделает Америку великой
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов заявил НСН, что Россия ничего не выиграет от внутреннего кризиса в США, но должна минимизировать глобальные риски для себя.
Захват Капитолия сторонниками уходящего президента Дональда Трампа зафиксировал раскол общества в США, который за предстоящие четыре года не сможет преодолеть избранный президент Джо Байден. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Познер, сравнивший Америку с Шалтаем-Болтаем, который «свалился во сне».
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в эфире НСН согласился с Познером и констатировал, что наметившийся ещё в 1980-е раскол Америки с тех пор только усугубился.
«Произошел символический акт, который очень сильно переполошил политическую верхушку и дал ей повод, чтобы попытаться разобраться со своими противниками. С этими радикальными консерваторами, которые выступают за Трампа и наиболее агрессивная часть которых ворвалась в здание парламента. Сейчас многое будет зависеть от того, как себя поведут демократы, тем более, что они получают минимум на два года полный контроль над двумя палатами Конгресса и Белым домом. Судя по нынешней риторике, они настроены жестко, чтобы наказать тех, кого они считают антидемократическими отсталыми силами, и очень напористо проводить в жизнь леволиберальную повестку дня. И Байден об этом говорит, и в особенности его вице-президент и целый ряд демократических политиков. Это, естественно, усугубит раскол. Говорить о том, что Америка вступает в новый период, когда могут быть преодолены проблемы, не приходится. Раскол начался с 1980-х годов еще. Он усугублялся в 1990-е и 2000-е. Трамп дал ему очень мощный стимул, а сейчас дошло до стадии, когда переговоры между противостоящими группами просто невозможны», - отметил Лукьянов.
По его мнению, не сможет консолидировать американское общество и пропаганда некой «внешней угрозы» со стороны России или Китая.
«Американцев внешний мир очень мало волнует. Особенно тех, которые сейчас бунтуют против результатов выборов. Поэтому использовать внешнюю угрозу для объединения не получится. Очевидно, что Байден принадлежит к тем политикам, которые считают необходимым вернуть "глобальное лидерство США". Из этого ничего не получится, но отношения с Россией, Китаем и другими странами, которые считаются антидемократическими, будут очень напряженными», - пояснил собеседник НСН.
России, по его мнению, тоже не получится воспользоваться поляризацией американского общества.
«Мы ничего выиграть не можем. Это в принципе не наше дело. Рассчитывать на то, что Америка куда-то денется и развалится, не приходится. Кризис там тяжелый, глубокий, но к судьбе СССР он Соединенные Штаты не приведет. Другое дело, что никаких иллюзий иметь не надо и делать на США приоритетную ставку во внешней политике не стоит. Нужно минимизировать отношения, заниматься своими делами, а не обращать внимание на то, что там творится», - подчеркнул эксперт.
Он считает, что на современной мировой арене стать бенефициаром вообще довольно трудно.
«Это такая игра, когда все проигрывают, потому что никто не понимает, что будет дальше. Очевидного претендента на мировую гегемонию, слава богу, нет. Китай не в состоянии эту позицию занять. Американские позиции слабеют, но достаточно медленно – их совокупная мощь огромная. Все вступает в анархическую ситуацию. Это будет дальше продолжаться. Это мир, в котором главное – минимизировать риски. Для каждой страны, хоть большой, хоть маленькой», - заключил Лукьянов.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН рассказал, почему идея создания партии Трампа в США имеет мало шансов на реализацию.
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