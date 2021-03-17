Как с цепи сорвался. Байден оскорбил Путина и ввел санкции

Президент США счел президента России «убийцей» - это следует из отрывка интервью Джо Байдена телеканалу ABC News. На соответствующий вопрос журналиста Байден ответил утвердительно. Разговор развивался следующим образом: журналист спросил Байдена о заявлении американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы. Байден ответил, что говорил об этом с Владимиром Путиным по телефону в конце января:

«У нас был долгий разговор. <...> Я сказал: « Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», – рассказал президент США.

И уточняющий вопрос: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?»

«Ммм, да», – ответил Байден.

Ситуация настолько выходит за грань принятого во всем мире дипломатического этикета и протокола, которого придерживаются в том числе и главы государств, что оторопь испытали даже обычно скорые на язык спикеры. Ни со стороны МИДа, ни со стороны Кремля долгое время не поступало никакой реакции на эти слова Байдена. Шутка ли: назвать убийцей главу далеко не последнего по степени влияния государства? Это не центральноафриканского императора Бокассу в каннибализме обвинить.

В качестве ответных комментариев следует, вероятно, ждать сентенций в стиле «а судьи кто?» С обязательным упоминанием о том, что 77-летний Байден уже во время избирательной кампании забывал, на какой пост баллотируется, и можно ли теперь его слова воспринимать всерьез.

Однако как Путину обвинения Байдена, так и Байдену любая словесная контратака – что слону дробина. Куда важнее не то, что президент США говорит, а то, что он делает. Подтверждением тому – объявление о новых санкциях в отношении России в связи с «делом Навального». Министерство торговли США сообщило, что будет отказано в экспорте в Россию товаров, которые связаны с национальной безопасностью; власти США приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые были ранее поставлены в Россию; Россия будет внесена в список стран, которым полностью запрещен экспорт и импорт оружия.

Все эти меры уже были анонсированы некоторое время назад. Теперь известно время начала их действия: новые санкции вступают в силу 18 марта.



Отношения между Россией и США, по признанию обеих сторон, давно достигли отметки «хуже некуда». Однако сегодня дно в этих отношениях оказалось обрывом перед Марианской впадиной – «куда хуже» все-таки есть. Но если слова Байдена, пусть даже и такие хлесткие, как сегодня, можно, в общем-то, игнорировать, то с делами считаться придется.

