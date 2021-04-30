Словакия опубликовала контракт по закупке вакцины «Спутник V»

Минздрав Словакии опубликовал текст соглашения с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V". Текст документа выложен официальном сайте ведомства.

В Минздраве ранее заявляли, что публикация соглашения станет обязательным условием для принятия решения о применении российского препарата в Словакии. 23 апреля ведомство заявило, что текст соглашения будет обнародован даже в том случае, если Россия не будет согласна на этот шаг.

Такую же сторону занята президент республики Зузана Чапутова. При этом РФПИ не был против публикации контракта, однако заявил, что в этом случае следовало бы опубликовать и соглашение на поставку американской вакцины Pfizer, которая является одним из используемых в республике препаратов.

27 апреля министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что Словакия намерена строить отношения с Россией, основываясь на взаимном сотрудничестве и уважении.