Словакия опубликовала контракт по закупке вакцины «Спутник V»
Минздрав Словакии опубликовал текст соглашения с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V". Текст документа выложен официальном сайте ведомства.
В Минздраве ранее заявляли, что публикация соглашения станет обязательным условием для принятия решения о применении российского препарата в Словакии. 23 апреля ведомство заявило, что текст соглашения будет обнародован даже в том случае, если Россия не будет согласна на этот шаг.
Такую же сторону занята президент республики Зузана Чапутова. При этом РФПИ не был против публикации контракта, однако заявил, что в этом случае следовало бы опубликовать и соглашение на поставку американской вакцины Pfizer, которая является одним из используемых в республике препаратов.
27 апреля министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что Словакия намерена строить отношения с Россией, основываясь на взаимном сотрудничестве и уважении.
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