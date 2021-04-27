Словакия выразила стремление строить отношения с РФ

Словакия намерена строить отношения с Россией, основываясь на взаимном сотрудничестве и уважении, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. Об этом сообщает ТАСС.

МИД Словакии: Российские дипломаты под подозрением спецслужб

«Словакия хочет строить отношения с Россией на основе взаимного уважения и соблюдения всем известных норм международного права», — цитирует главу МИД Газета.ру.

Накануне Польша, Словакия и Венгрия после срочного совещания Вышеградской группы «по российскому вопросу» подписали декларацию о солидарности с Чехией по «делу Врбетицы», напоминает телеканал «360».

Прага 17 апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Москва объявила о высылке 20 сотрудников посольства Чехии. В Кремле назвали обвинения Праги безосновательными, отмечает Ura.ru.

Словакия в знак солидарности с Чехией решила выслать из страны трех российских дипломатов, напоминает RT. В МИД РФ пообещали принять ответные меры.

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ФОТО: flickr.com
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