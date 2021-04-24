Словакия намерена опубликовать договор о покупке «Спутник V» без согласия РФ

Минздрав Словакии опубликует текст соглашения о закупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V" даже в случае несогласия России на это. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства Владимира Ленгварского.

РФПИ ранее попросил Словакию вернуть направленную 1 марта партию российского препарата из-за нарушений контракта, однако дальнейших действий со стороны руководства страны не последовало.

Ленгварский в эфире словацкого телевидения заявил, что намерен опубликовать соглашение, а затем "максимум несколько дней" ожидать ответа российской стороны. Решение о приобретении препарата принял бывший премьер-министр страны Игорь Матович, а также экс-глава Минздрава Марек Крайчи. При этом ряд министров не поддерживали использование "Спутника V" без одобрения европейского лекарственного регулятора (EMA). Двое политиков на фоне этого скандала были вынуждены уйти в отставку.

Глава Минюста Мария Коликова ранее заявляла, что публикация текста соглашения о закупке "Спутника V" должна стать обязательным условием для последующего использования препарата в Словакии.

