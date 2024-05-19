Президент Грузии попросила Макрона избавить Кавказ от «советского ига»

По словам Зурабишвили, Макрон обещал посетить Грузию с 2018 года. Она призвала президента Франции приехать в республику 26 мая в день независимости страны.

«Он должен сделать это до начала избирательной кампании в сентябре. Речь идет не только о Грузии, речь идет о том, чтобы раз и навсегда избавить Кавказ от советского ига и российского влияния», - сказала Зурабишвили.

Ранее президент Грузии наложила вето на принятый парламентом законопроект об иностранных агентах, напоминает «Радиоточка НСН».

