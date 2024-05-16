Власти Грузии назвали враждебным участие глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии в митинге

Участие глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии в митинге против закона об иноагентах у здания парламента в Тбилиси является враждебным шагом. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он пояснил, что считает такое выступление «попыткой углубить поляризацию в стране». Об этом Каладзе сказал в эфире телеканала «Рустави-2».

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В свою очередь спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсетях заподозрил западных политиков в попытке свержения власти в Грузии, так как они обратились к «группе взволнованной молодежи, которых радикальные оппозиционные партии настраивают против правительства».

Министры иностранных дел Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии прибыли в Тбилиси в среду, 15 мая, для обсуждения закона об иноагентах. Они также пришли к зданию парламента в Тбилиси и выступили перед собравшимися на акцию проеста.

Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее потребовал от Грузии отказаться от закона об иноагентах. По словам представителей Евросоюза, этот закон может воспрепятствовать интеграции страны в ЕС.


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ФОТО: ТАСС
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