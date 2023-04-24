СМИ сравнили предупреждение из США Зеленскому и экс-главе Афганистана

Отмечается, что Вашингтон проинформировал Киев об опасностях завышенных амбиций, а также об опасности растягивания ее войск в тонкую линию. При этом издание указало, что Штаты признают, что украинцы вряд ли отступятся.

Ранее Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC заявил, что решение о том, когда и где начнется контрнаступление Вооруженных сил Украины, остается за Владимиром Зеленским. По его словам, в Вашингтоне желают удостовериться, что наступление украинских войск будет успешным, сообщает «Радиоточка НСН».

