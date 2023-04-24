СМИ сравнили предупреждение из США Зеленскому и экс-главе Афганистана
Соединенные Штаты предостерегли Киев от излишней военной амбициозности, похожее предупреждение получил незадолго до падения Кабула в 2021 году уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани. Об этом сообщило издание Politico.
Отмечается, что Вашингтон проинформировал Киев об опасностях завышенных амбиций, а также об опасности растягивания ее войск в тонкую линию. При этом издание указало, что Штаты признают, что украинцы вряд ли отступятся.
Ранее Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC заявил, что решение о том, когда и где начнется контрнаступление Вооруженных сил Украины, остается за Владимиром Зеленским. По его словам, в Вашингтоне желают удостовериться, что наступление украинских войск будет успешным, сообщает «Радиоточка НСН».
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