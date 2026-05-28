МИД Финляндии заявил, что не позволит РФ определять присутствие дипломатов в Киеве
МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова в связи с призывом российского внешнеполитического ведомства покинуть Киев дипломатам и иностранным гражданам. Уведомление об этом финское ведомство опубликовало в соцсети X.
В заявлении подчеркивается, что Хельсинки решительно осуждает «незаконные угрозы» России и ее атаки на гражданских лиц на Украине. Также финская сторона выразила протест против кампании по запугиванию, призывающей сотрудников посольств европейских стран покинуть украинскую столицу.
В ведомстве также добавили, что Финляндия не позволит России определять присутствие европейских стран на Украине.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором предупреждала Россия, может быть нанесён в любой момент, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Шаман попал под угрозу судебных исков из-за «поющих иноагентов» в клипе
- Памфилова заявила о зарубежных попытках «долбануть» по предстоящим выборам
- Продюсер Ратников: Многотысячный концерт Канье Уэста не спасет экономику Стамбула
- «Будут рождаться метисы»: Украине предрекли преобладание мигрантов над местными
- МИД Финляндии заявил, что не позволит РФ определять присутствие дипломатов в Киеве
- Уход от коллег: Россияне готовы сменить работу без повышения зарплаты
- В России утвердили новые правила заселения в студенческие общежития
- «Готово на 95%»: Как Иран и США готовят соглашение на фоне ударов
- АКОРТ: магазины не останутся без овощей после запрета поставок из Армении
- Никакой ответственности: Мостовой захотел заменить Карпина во главе сборной России