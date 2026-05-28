МИД Финляндии заявил, что не позволит РФ определять присутствие дипломатов в Киеве

МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова в связи с призывом российского внешнеполитического ведомства покинуть Киев дипломатам и иностранным гражданам. Уведомление об этом финское ведомство опубликовало в соцсети X.

В заявлении подчеркивается, что Хельсинки решительно осуждает «незаконные угрозы» России и ее атаки на гражданских лиц на Украине. Также финская сторона выразила протест против кампании по запугиванию, призывающей сотрудников посольств европейских стран покинуть украинскую столицу.

В ведомстве также добавили, что Финляндия не позволит России определять присутствие европейских стран на Украине.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором предупреждала Россия, может быть нанесён в любой момент, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

