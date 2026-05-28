Памфилова заявила о зарубежных попытках «долбануть» по предстоящим выборам

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что зарубежные так называемые электоральные юристы ищут уязвимости, чтобы «долбануть» по предстоящим выборам и дискредитировать их. Об этом она сказала на совещании с представителями политических партий.

По словам главы ЦИК, цель таких действий — осложнить работу избирательных комиссий. Она привела пример, когда один злоумышленник совершил 766 переводов по 1 копейке в фонд кандидата, чтобы выбить работу комиссии из колеи.

Памфилова отметила, что подобные «бюрократические диверсии» возможны как из-за границы, так и изнутри страны.