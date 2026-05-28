В России утвердили новые правила заселения в студенческие общежития

Минобрнауки и Минпросвещения утвердили типовой порядок предоставления студентам комнат в общежитиях. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года, сообщает РБК.

Согласно приказу, минимальная жилая площадь на одного обучающегося составит 6 кв. метров. При этом каждый вуз должен самостоятельно определить в своем нормативном акте приоритетность заселения, но в первую очередь места обязаны давать льготникам.

Для получения комнаты студенту необходимо подать заявление и приложить документы, подтверждающие учебу на очном или заочном отделении, а также отсутствие регистрации и собственного жилья в городе расположения учебного заведения.

Отдельно в документе прописаны условия для студенческих семей с детьми. Они могут претендовать на отдельные комнаты. Для этого нужно подать заявление и приложить свидетельство о браке, а также свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

