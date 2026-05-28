«Если разрыв в зарплате составляет 15-20% при сохранении того же уровня обязанностей и задач, это уже интересно, люди готовы перейти. Но на самом деле многие готовы уйти на новое место с такой же зарплатой. Самой частой причиной ухода сотрудников является уход от конкретного человека – начальника, коллеги, подчиненного или иных людей. Гораздо меньшее количество людей уходят по причине того, что денег мало платят», - рассказал он.

По его словам, чаще всего россияне переходят в IT и сферу маркетинга.

«Что касается смены сферы детальности, это касается тех, кто много лет работал не по своей специальности. Зачастую в один момент просто начинаешь ненавидеть свою работу, подумывать, что на соседней поляне трава зеленее. Спойлер: это, конечно, далеко не всегда так. Чаще всего люди переходят в IT и сферу маркетинга. Это две самые популярные сферы, в которые совершается переход. Мне это непонятно, потому что там сейчас людей выше крыши, но такой тренд», - добавил собеседник НСН.

В России 40% работодателей готовы платить за обучение сотрудников, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

