Уход от коллег: Россияне готовы сменить работу без повышения зарплаты
Гарри Мурадян заявил НСН, что чаще всего россияне переходят в IT и сферу маркетинга, несмотря на то, что там «людей выше крыши».
Если разрыв в зарплате составляет 15-20%, люди готовы перейти на новое место работы, но многие россиян уходят и без повышения зарплаты от конкретного начальника или коллеги, рассказал НСН руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
46% работающих называют недовольство уровнем дохода в качестве основного мотива для выхода на рынок труда, следует из опроса SuperJob. 10% респондентов ищут другую работу из-за застоя в карьере. В топ-3 причин оказалось и желание поменять сферу деятельности (9%), теперь каждый одиннадцатый сотрудник думает о смене профессии, а не просто компании-работодателя. Мурадян рассказал, при каких условиях россияне готовы перейти на новое место.
«Если разрыв в зарплате составляет 15-20% при сохранении того же уровня обязанностей и задач, это уже интересно, люди готовы перейти. Но на самом деле многие готовы уйти на новое место с такой же зарплатой. Самой частой причиной ухода сотрудников является уход от конкретного человека – начальника, коллеги, подчиненного или иных людей. Гораздо меньшее количество людей уходят по причине того, что денег мало платят», - рассказал он.
По его словам, чаще всего россияне переходят в IT и сферу маркетинга.
«Что касается смены сферы детальности, это касается тех, кто много лет работал не по своей специальности. Зачастую в один момент просто начинаешь ненавидеть свою работу, подумывать, что на соседней поляне трава зеленее. Спойлер: это, конечно, далеко не всегда так. Чаще всего люди переходят в IT и сферу маркетинга. Это две самые популярные сферы, в которые совершается переход. Мне это непонятно, потому что там сейчас людей выше крыши, но такой тренд», - добавил собеседник НСН.
В России 40% работодателей готовы платить за обучение сотрудников, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
