В мессенджере «Макс» появится тревожная кнопка для сообщения о мошенниках

В национальном мессенджере «Макс» и банковских приложениях появится тревожная кнопка для тех, кто столкнулся с кибермошенниками. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, передаёт РИА Новости.

По словам депутата, человек, который считает, что против него действуют злоумышленники, сможет отправить информацию об этом через единый портал госуслуг. «Мы считаем важным сделать дубль такой кнопки также в приложении „Макс“ и в банковских приложениях», — заявил Боярский.