«Будут рождаться метисы»: Украине предрекли преобладание мигрантов над местными

На Украине вскоре может оказаться больше мигрантов, чем коренных жителей. С таким предупреждением выступила издание «Страна» со ссылкой на местных экспертов.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что страна обречена на приток иностранных рабочих из-за острого дефицита кадров. По его словам, украинцев станет меньше, чем приезжих, в том числе с другой религией и цветом кожи

«На Украине будут рождаться метисы. Посмотрите на Лондон, где уже давно все смешалось», – отметил эксперт.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Многие предприятия жалуются на нехватку сотрудников. Ежегодно стране требуется порядка 450–500 тысяч трудовых мигрантов, сообщает РИА Новости.

Основными странами-донорами для украинского рынка труда сейчас являются Бангладеш, Индия, Китай, Турция и Узбекистан. Больше всего иностранцев задействовано в строительстве, торговле и промышленности, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
