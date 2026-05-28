«Будут рождаться метисы»: Украине предрекли преобладание мигрантов над местными
На Украине вскоре может оказаться больше мигрантов, чем коренных жителей. С таким предупреждением выступила издание «Страна» со ссылкой на местных экспертов.
Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что страна обречена на приток иностранных рабочих из-за острого дефицита кадров. По его словам, украинцев станет меньше, чем приезжих, в том числе с другой религией и цветом кожи
«На Украине будут рождаться метисы. Посмотрите на Лондон, где уже давно все смешалось», – отметил эксперт.
С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Многие предприятия жалуются на нехватку сотрудников. Ежегодно стране требуется порядка 450–500 тысяч трудовых мигрантов, сообщает РИА Новости.
Основными странами-донорами для украинского рынка труда сейчас являются Бангладеш, Индия, Китай, Турция и Узбекистан. Больше всего иностранцев задействовано в строительстве, торговле и промышленности, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Экономист предсказал последствия ограничения ввоза овощей из Армении в РФ
- Шаман попал под угрозу судебных исков из-за «поющих иноагентов» в клипе
- Памфилова заявила о зарубежных попытках «долбануть» по предстоящим выборам
- Продюсер Ратников: Многотысячный концерт Канье Уэста не спасет экономику Стамбула
- «Будут рождаться метисы»: Украине предрекли преобладание мигрантов над местными
- МИД Финляндии заявил, что не позволит РФ определять присутствие дипломатов в Киеве
- Уход от коллег: Россияне готовы сменить работу без повышения зарплаты
- В России утвердили новые правила заселения в студенческие общежития
- «Готово на 95%»: Как Иран и США готовят соглашение на фоне ударов
- АКОРТ: магазины не останутся без овощей после запрета поставок из Армении