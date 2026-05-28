«Будут рождаться метисы»: Украине предрекли преобладание мигрантов над местными

На Украине вскоре может оказаться больше мигрантов, чем коренных жителей. С таким предупреждением выступила издание «Страна» со ссылкой на местных экспертов.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что страна обречена на приток иностранных рабочих из-за острого дефицита кадров. По его словам, украинцев станет меньше, чем приезжих, в том числе с другой религией и цветом кожи

«На Украине будут рождаться метисы. Посмотрите на Лондон, где уже давно все смешалось», – отметил эксперт.