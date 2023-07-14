«Скажу очень аккуратно»: Путин раскрыл детали встречи с Пригожиным и бойцами «Вагнер»

Президент России Владимир Путин раскрыл детали встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа 24 июня. В беседе с корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым глава государства подтвердил, что встреча состоялась 29 июня и длилась три часа.

10 июля представитель Кремля Дмитрий Песков неожиданно сообщил, что Путин встречался с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа. Тогда он не привел деталей встречи, отметив лишь, что в переговорах участвовали и командиры отрядов ЧВК, всего было 35 человек.

По словам Пескова, глава государства дал оценку произошедшему, а также предложил членам группы Пригожина варианты трудоустройства, о которых ранее Путин и сообщал официально.

О том, что Евгений Пригожин вместе с командирами «ЧВК Вагнера» встречался с Владимиром Путиным, писала ранее французская газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке.

Накануне Владимир Путин сам оценил итоги этой встречи и рассказал, что на ней все-таки обсуждалось.

«Все очень просто и очевидно для российского общества. Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно. То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление. Я скажу так, очень аккуратно. С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения», - объяснил глава государства.