«Скажу очень аккуратно»: Путин раскрыл детали встречи с Пригожиным и бойцами «Вагнер»
Путин рассказал, что предложил вагнеровцам продолжить служить под руководством их командира с позывным «Седой», но Пригожин заявил, что «ребята не согласны с этим».
Президент России Владимир Путин раскрыл детали встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа 24 июня. В беседе с корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым глава государства подтвердил, что встреча состоялась 29 июня и длилась три часа.
10 июля представитель Кремля Дмитрий Песков неожиданно сообщил, что Путин встречался с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа. Тогда он не привел деталей встречи, отметив лишь, что в переговорах участвовали и командиры отрядов ЧВК, всего было 35 человек.
По словам Пескова, глава государства дал оценку произошедшему, а также предложил членам группы Пригожина варианты трудоустройства, о которых ранее Путин и сообщал официально.
О том, что Евгений Пригожин вместе с командирами «ЧВК Вагнера» встречался с Владимиром Путиным, писала ранее французская газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке.
Накануне Владимир Путин сам оценил итоги этой встречи и рассказал, что на ней все-таки обсуждалось.
«Все очень просто и очевидно для российского общества. Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно. То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление. Я скажу так, очень аккуратно. С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения», - объяснил глава государства.
Он отметил, что предложил вагнеровцам продолжить службу под руководством их непосредственного командира с позывным «Седой».
«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: “Нет, ребята не согласны с таким решением”»,- рассказал Путин.
Других деталей беседы с Пригожиным глава государства не привел, но напомнил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует как единицы, так как такого закона в России просто нет. По его словам, непростой вопрос легализации должен обсуждаться кабмином и Госдумой.
При этом ранее политолог Константин Калачев в беседе с НСН допустил, что в ходе встречи в Кремле Владимир Путин поручил главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину «залечь на дно», прекратить любую публичную активность, но быть готовым выполнять поставленные задачи в случае необходимости.
«Президент выступал в роли Верховного арбитра и должен был разобраться во всех обстоятельствах, у каждого своя правда, он должен был выслушать Пригожина. Президент мог быть не в курсе о нюансах в отношениях Минобороны и ЧВК «Вагнер» в силу того, что нельзя объять необъятное. Информация поступает президенту дозированно. Это многое объясняет, потому что первые заявления Путина про предательство и нож в спину были эмоциональными. Дополнительная информация могла скорректировать его позицию. То есть, никто против него не бунтовал, все его поддерживают», - отметил Калачев.
Политолог считает, что именно эта встреча стала «амнистией» для Пригожина, так как ему были озвучены ясные условия, которые он принял.
«Эта встреча заложила основу для дальнейшего взаимодействия с Пригожиным по традиционным для него темам, включая Африку, Ближний Восток. Продолжительность встречи о многом говорит, не Путин там три часа вещал, им дали возможность высказаться, их точка зрения была учтена. Отсюда амнистия. Пригожин не ставил никаких условий, мог принять, что ему предлагают. Условия ему были озвучены ясные: лечь на дно, свернуть публичную активность, не участвовать в конфликтах внутри элиты, быть готовым к выполнению любых задач, которые могут быть ему поручены», - заключил собеседник НСН.
Дальнейшая судьба Пригожина, кажется, немного беспокоит все мировое сообщество. В США этот вопрос продолжают активно обсуждать до сих пор. Так, накануне президент США Джо Байден заявил, что ему неизвестно местонахождение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Если бы я был им, я бы следил за тем, что ем. Я бы следил за своим меню», - пошутил он, отметив, что никто не знает точно, «какое будущее у Пригожина в России».
В американских СМИ периодически пророчат Пригожину «плохой конец». Так, бывший шеф московского бюро CNN Джилл Догерти заявила американскому телеканалу, что глава ЧВК «Вагнер» «по-прежнему остается предателем» в глазах российского президента. По ее словам, Путин никогда не прощает предателей, а основатель ЧВК «Вагнер» все еще воспринимается главой государства как угроза, поэтому может быть «убит» в Белоруссии.
При этом недавно лидер Белоруссии Александр Лукашенко, который во всей этой истории с Пригожиным и его судьбой занимает не последнюю роль, заявил, что Владимир Путин не намерен «мочить» основателя частной военной компании.
«Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет», — указал Лукашенко.
12 июля стало известно, что белорусские подразделения спецназа и бойцы ЧВК «Вагнер» будут вместе заниматься боеподготовкой. Такое заявление сделал замминистра внутренних дел Белоруссии Николай Карпенков. Он отметил, что сегодня проходят переговоры с представителями ЧВК «Вагнер» по этой теме.
В Минобороны Белоруссии также заявили, что ЧВК «Вагнер» будет участвовать в обучении военнослужащих Вооруженных сил страны.
После попытки мятежа, согласно официальной версии, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых тот должен был уехать из РФ в соседнюю страну. 27 июня уголовное дело в отношении Пригожина было прекращено.
При этом ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН говорил, что основатель ЧВК «Вагнер» не будет долго находиться в Белоруссии, оттуда его сразу направят в Африку. По словам Алесина, Лукашенко хочет сделать Зимбабве хабом, откуда будет распространяться белорусская продукция и влияние. Для сохранности всего этого Пригожин и нужен Лукашенко, считает он.
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