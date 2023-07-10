«Лечь на дно, но быть готовым»: Какие условия Путин мог выдвинуть Пригожину
Политолог Константин Калачев предположил в эфире НСН, что Пригожин три часа объяснял свою «правду», глава государства понял, что против него никто не бунтовал, и согласился на амнистию.
Владимир Путин поручил главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину «залечь на дно», прекратить любую публичную активность, но быть готовым выполнять поставленные задачи в случае необходимости, допустил политолог Константин Калачев в беседе с НСН. По его словам, глава государства мог не знать детали конфликта Минобороны с Пригожиным, поэтому выслушал обе стороны.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин встречался с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа. По его словам, беседа продолжалась на протяжении почти трех часов. Подробности он не привел, отметив, что «президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня».
«Президент выступал в роли Верховного арбитра и должен был разобраться во всех обстоятельствах, у каждого своя правда, он должен был выслушать Пригожина. Президент мог быть не в курсе о нюансах в отношениях Минобороны и ЧВК «Вагнер» в силу того, что нельзя объять необъятное. Информация поступает президенту дозированно. Это многое объясняет, потому что первые заявления Путина про предательство и нож в спину были эмоциональными. Дополнительная информация могла скорректировать его позицию. То есть, никто против него не бунтовал, все его поддерживают», - отметил Калачев.
Политолог считает, что именно эта встреча стала «амнистией» для Пригожина, так как ему были озвучены ясные условия, которые он принял.
«Эта встреча заложила основу для дальнейшего взаимодействия с Пригожиным по традиционным для него темам, включая Африку, Ближний Восток. Продолжительность встречи о многом говорит, не Путин там три часа вещал, им дали возможность высказаться, их точка зрения была учтена. Отсюда амнистия. Пригожин не ставил никаких условий, мог принять, что ему предлагают. Условия ему были озвучены ясные: лечь на дно, свернуть публичную активность, не участвовать в конфликтах внутри элиты, быть готовым к выполнению любых задач, которые могут быть ему поручены. Что касается Шойгу и Герасимова, коней на переправе не меняют, не может президент под давлением принимать такие решения. Это выглядело бы как то, что участники мятежа добились своего», - заключил собеседник НСН.
6 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет ни возможности, ни желания следить за перемещениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передает «Радиоточка НСН».
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