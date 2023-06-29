Генерал Липовой: ЧВК «Вагнер» раздражал военачальников своими успехами
Было сделано все, чтобы бойцы ЧВК «Вагнер» покинули зону СВО, так как они раздражали военачальников своими успехами, заявил в эфире НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН заявил, что было сделано все, чтобы ЧВК «Вагнер» покинули зону проведения спецоперации на Украине, так как они раздражали многих военачальников своими успехами и своим присутствием на фронте.
Накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина перед событиями 24 июня проинформировали о том, что бойцы группы не будут участвовать в спецоперации. Липовой выразил мнение, что Пригожин рассчитывал на другие условия для его ЧВК.
«Вагнера» эффективные потому, что они профессионалы и прошли не одну горячую точку, имеют огромный опыт ведения боевых действий в любой местности. В данной ситуации уход «Вагнера» с зоны специальной военной операции говорит о том, что все было сделано так, чтобы они оттуда ушли. Они очень сильно раздражали некоторых военачальников своим присутствием и своими успехами в зоне спецоперации, своей независимой точкой зрения и многими другими факторами, о которых говорить сейчас не приходится», - сказал собеседник НСН.
По его словам, у основателя ЧВК «Вагнер» очень сложный характер, но в то же время глава «Вагнеров» является прекрасным управленцем.
«Пригожин прекрасный руководитель, но очень сложный человек по своему характеру. Он привык к диктатуре собственной власти и не желает никому подчиняться. Подписание контракта автоматически ставит его в зависимость от Минобороны, а с ним у Пригожина давно есть разногласия, еще с Сирии. Накопился ком просто неразрешимых проблем, из-за которых Пригожин решил совершить вооруженный мятеж. Это спровоцировало напряжение всей страны. Пригожин ни при каких обстоятельствах не стал бы подписывать этот контракт и не стал бы подчиняться Минобороны. Это конфликт между двумя руководителями – ЧВК и министерства обороны. Пригожин надеялся, что ему будут предложены иные условия, нежели то, что с 1 июля ждало ЧВК», - заключил генерал-майор.
В ходе мятежа бойцы ЧВК «Вагнер» под руководством Пригожина в полной боеготовности утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и двинулись в направлении Москвы, напоминает «Радиоточка НСН».
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