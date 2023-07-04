«Поляна пустая»: Кто заменит «токсичного» Пригожина на политической арене
Политолог Алексей Чадаев в эфире НСН заявил, что общество поддерживало не самого Пригожина на пике «карьеры», а его тезисы и идеи, за которые возьмется кто-то другой.
Общество активно поддерживало не основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а его идеи, заявил политолог Алексей Чадаев в беседе с НСН. Он предположил, что скоро найдется «замена» лидеру вагнеровцев на политической арене, его место может занять, например, экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин).
Уровень поддержки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который ранее рос на фоне успехов вагнеровцев в ходе специальной военной операции, упал более чем вдвое. Это следует из данных компании Russian Field. Если до 24 июня деятельность основателя ЧВК «Вагнер» в ходе СВО положительно оценивали 55% респондентов, то спустя несколько дней уровень его поддержки сократился до 29%, а доля недовольных выросла с 14% до 39%.
«Очень интересно, что будет с тем набором тезисов или идей, которые он высказывал, потому что они пользовались популярностью. Этот пик поддержки приходился не на самого Пригожина, а на то, что он говорил. Я ожидаю, что появятся персонажи, которые будут повторять то, что он говорил, но не будут настолько токсичными. Уже есть претенденты, рассерженные патриоты, например, Стрелков, кто-то так или иначе на этой поляне топчется. Важнее поляна, без разницы, кто конкретно. Поляна пустая, она есть, будут попытки различных политических игроков ее занять. На Пригожина уже пофиг», - рассказал Чадаев.
Собеседник НСН отметил, что отсутствие поддержки самой личности Пригожина повлияло на неудачную попытку мятежа.
«Одна из причин, почему у него ничего не получилось с мятежом, состоит в том, что был разрыв между поддержкой того, что он говорит и поддержкой его самого. Он систематически дискредитировал армию, после этого было бы странно надеяться, что армия пойдет за ним в ситуации мятежа», - заключил политолог.
Ранее генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что было сделано все, чтобы ЧВК «Вагнер» покинули зону проведения спецоперации на Украине, так как они раздражали многих военачальников своими успехами и своим присутствием на фронте.
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