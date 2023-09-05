«Скандальный эпизод»: Армению зовут в НАТО на фоне «ссоры» с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ошибкой зависимость от России в сфере безопасности, после чего получил неформальное приглашение в НАТО и недовольство Москвы.
Москва и Ереван вновь проходят непростой этап в отношениях. Все дошло до того, что Армению позвали в НАТО на фоне разногласий с Россией в сфере безопасности.
Началось все с того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян счел ошибкой зависимость от России в сфере безопасности. Свое мнение политик высказал в интервью итальянской газете La Repubblica. Пашинян полагает, что Армении не стоит полагаться только на Россию. По его словам, Ереван «вкусил горькие плоды» ориентации на Москву.
Он также заверил, что Армения занялась диверсификацией своей безопасности. Подобная риторика не заставила долго ждать реакцию Запада.
Так, президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс.
«Я призываю Армению вступить в НАТО. Защитите Армению, президент США», - написал Фелингер.
Экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян сказал НСН, что идея о вступлении Армении в НАТО противоречит логике.
«Тут нужно понимать всю абсурдность ситуации, когда Армению призывают вступить в блок, один из членов которого, Турция, доктринально рассматривает расчленение Армении, как геополитическую задачу. Этот вопрос противоречит логике. Турция – это условный "смотрящий" от НАТО в регионе. НАТО не защитит Армению от Азербайджана по одной простой причине: у них нет такой задачи. Задача альянса – выдавить из региона русских и иранцев, и для них не важно, связано ли это с существованием Армении», - сказал Абовян.
При этом он подтвердил, что армянские власти взяли антироссийский вектор.
«Армянские власти давно уже поддерживают антииранские и антироссийские нарративы в регионе. Армению пытаются в строить в антиирано-китае-российский блок, что чревато катастрофическими последствиями. Но власть это не волнует, она занимается сохранением самой себя. Все промахи России становятся для СМИ топливом антироссийских настроений. При этом Армения – не антироссийская страна, как и ее общество. Просто от от Москвы ждут более конкретных шагов», - объяснил он позицию Еревана.
До этого Никола Пашинян также заявил, что Москва из-за своих «действий или бездействия» на Южном Кавказе отдаляется от него.
«Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», — сказал он.
По словам премьер-министра, связывающий Армению с Нагорным Карабахом Лачинский коридор должен был находиться под контролем миротворцев России, однако этого не происходит.
Подобная риторика Пашиняна вызвала чрезвычайное недовольство Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный о реакции РФ дипломатический источник.
В Москве полагают, что руководство Армении рассчитывает таким образом переложить на Россию ответственность за собственные ошибки. Источник агентства также подчеркнул, что РФ не намерена покидать регион Южного Кавказа как ближайших друг и сосед Армении.
При этом в марте Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим конституции страны. Это решение обнародовал председатель Верховного суда страны - фактически после того, как учрежденный этим статутом Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
Поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна после войны в Нагорном Карабахе говорит о его желании избавиться от этой территории, разорвать отношения с Россией и взять курс на сближение с Западом, однако Москве не стоит ставить крест на этом регионе, рассказал НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Власти Армении двигаются избранным курсом на сближение с Западом и дистанцирование от России, хотя все кругом завязано на Москве в вопросах безопасности армян в Карабахе. Но дело в том, что нынешняя власть Армении сдала эту территорию. Это, очевидно, скандальный эпизод. Теперь во всех святцах украинских каналов активно озвучивают позицию Армении. Так себя союзники, конечно, не ведут. И для того, чтобы таким образом установить факт сегодняшних взаимоотношений, достаточно одного этого решения», - объяснил он.
Успокоить всех попытался экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян, который сказал НСН.
«Армения хотела ратифицировать Римский статут исключительно для того, чтобы привлечь к ответственности руководителей Турции и Азербайджана за военные преступления во время войны. И руководство этих стран должно быть наказано за содеянное. Но в истории с Россией все совпало слишком подозрительно», - подтвердил он.
15 февраля Ереван завершил очередной этап работы над мирным договором с Баку. По словам Пашиняна, сформированный документ представляет собой проект целостного договора. Он уже передан Азербайджану и странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ на согласование.
Пашинян склоняется к выбору Вашингтона в качестве посредника при составлении мирного договора с Азербайджаном, рассказал НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.
«Что касается нового варианта мирного договора, то здесь, во-первых, основной вопрос – кто будет посредником при его заключении. Мы подобные, скажем так, предложения, видели как со стороны Москвы, так и со стороны Брюсселя и Вашингтона. На данный момент Пашинян видит в качестве посредника Вашингтон», - заявил Микаэлян.
Микаэлян уверен, что в сложившейся ситуации Пашиняну ничего не остается, кроме как принимать выдвигаемые Баку требования.
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