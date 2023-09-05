«Скандальный эпизод»: Армению зовут в НАТО на фоне «ссоры» с Россией

Москва и Ереван вновь проходят непростой этап в отношениях. Все дошло до того, что Армению позвали в НАТО на фоне разногласий с Россией в сфере безопасности.

Началось все с того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян счел ошибкой зависимость от России в сфере безопасности. Свое мнение политик высказал в интервью итальянской газете La Repubblica. Пашинян полагает, что Армении не стоит полагаться только на Россию. По его словам, Ереван «вкусил горькие плоды» ориентации на Москву.

Он также заверил, что Армения занялась диверсификацией своей безопасности. Подобная риторика не заставила долго ждать реакцию Запада.

Так, президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс.