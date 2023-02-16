«Вашингтон вместо Москвы»: Пашинян выбирает сторону на переговорах с Баку

По словам эксперта, мирный договор составлен на условиях, которые преимущественно диктовал Баку. В частности, Армения будет вынуждена принять Астанинскую декларацию и отказаться от претензий Нагорный Карабах.

«Баку выдвигал свои требования, и Пашинян был склонен с ними согласиться. Более того, когда Пашинян выдвинул несколько своих идей, то Баку эти подходы отвергли, и он никак на это не отреагировал. Скорее всего, урегулирование будет происходить на условиях, которые выдвигает Баку, а это означает принятие Астанинской декларации, отказа от Нагорного Карабаха и так далее», - отметил он.

Микаэлян уверен, что в сложившейся ситуации Пашиняну ничего не остается, кроме как принимать выдвигаемые Баку требования. У армянского премьера нет никаких козырей в рукаве. Напротив, повестку выдвигает Азербайджан, а он может ее лишь принять или отвергнуть.

«Как правило, он вынужден ее принять. Если он этого не сделает, то зачастую происходит силовое давление, эскалация на границе, и Пашинян в итоге соглашается», - добавил эксперт.

Отвечая на вопрос о настроениях в обществе, Микаэлян назвал неоднозначной ситуацию в стране, и в этом вопросе многое зависит от армянского правительства.



«В Карабахе, разумеется, относятся отрицательно, что касается самой Армении, то здесь ситуация неоднозначная. По всем положениям договора есть отрицательное восприятие, то есть нет ни готовности, ни желания в адрес Азербайджана. В то же время восприятие договора как целостного документа будет зависеть от очень многих факторов. Например, медийная политика. как это будет предлагаться населению, и скорее это будет озвучено как окончание войны, выход из всех конфликтов, и это будет достаточно убедительная легенда. Либо попытаются замолчать эту тему, минимально акцентировать на нее внимание. Как правило, когда власти проводят такую линию, общество не может полноценно противодействовать, тем более если нет адекватной оппозиции, а на сегодняшний день армянская оппозиция не в состоянии по объективным и субъективным причинам представить контртезис для населения, или сформулировать альтернативное восприятие происходящего», - заключил он.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван готов к нормализации отношений с Турцией.

