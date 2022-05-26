СК Белоруссии не планирует новые запросы в страны ЕС о выдаче оппозиционеров

Глава СК Белоруссии заявил, что повторные запросы в страны ЕС о выдаче активистов оппозиции не планируются. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам главы ведомства, в этом нет необходимости.

Ранее в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к находящимся за рубежом оппозиционерам и призвал их покаяться и вернуться на родину «на коленях, ползком».

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко. Как заявляет оппозиция, результаты выборов были сфальсифицированы.



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ФОТО: Виктор Толочко / РИА Новости
ТЕГИ:Белоруссия
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