СК Белоруссии не планирует новые запросы в страны ЕС о выдаче оппозиционеров
Глава СК Белоруссии заявил, что повторные запросы в страны ЕС о выдаче активистов оппозиции не планируются. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы ведомства, в этом нет необходимости.
Ранее в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к находящимся за рубежом оппозиционерам и призвал их покаяться и вернуться на родину «на коленях, ползком».
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко. Как заявляет оппозиция, результаты выборов были сфальсифицированы.
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