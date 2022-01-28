Лукашенко призвал оппозиционеров покаяться и вернуться в Белоруссию

Выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту он указал, что оппозиции придётся «заплатить штрафные санкции за нанесённый ущерб», чтобы «хотя бы частично компенсировать» то, что она натворила.

«Хочу им сказать - дальше будет хуже, поэтому домой, на коленях, ползком», - заключил белорусский лидер.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета, после чего покинула Белоруссию. Генпрокуратура республики возбудила против неё и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования, сообщает RT.

