Лукашенко призвал оппозиционеров покаяться и вернуться в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к находящимся за рубежом оппозиционерам и призвал их покаяться и вернуться на родину, сообщает БелТА.
Выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту он указал, что оппозиции придётся «заплатить штрафные санкции за нанесённый ущерб», чтобы «хотя бы частично компенсировать» то, что она натворила.
«Хочу им сказать - дальше будет хуже, поэтому домой, на коленях, ползком», - заключил белорусский лидер.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета, после чего покинула Белоруссию. Генпрокуратура республики возбудила против неё и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования, сообщает RT.
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