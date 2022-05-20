В Белоруссии увидели в санкциях Запада отголоски нацизма
В Белоруссии заявили об отголосках нацизма в односторонних санкциях Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова.
По его словам, до событий вокруг Украины, когда в отношении Минска вводились санкции, поскольку Западу не понравились итоги президентских выборов в Белоруссии, одним из оснований для ограничительных мер был якобы запрос на санкции со стороны белорусов.
«Мы уже слышали подобные заявления ранее. Правда, вместо слова санкции, использовалось слово "труд". "Труд освобождает". Я уверен, что эту фразу, которая была написана на входе в концентрационные лагеря, которые организовали нацисты во время Второй мировой войны, все сидящие в этом зале не забыли», — заявил постпред.
Он считает, что тем, кто придумал ограничения, необходимо задуматься над своей политикой и гибко подойти к ее корректировке.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экстремизм есть во всех странах. Глава государства отметил, что только на Украине «нацисты героизируются на государственном уровне».
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