«Любая национализация имеет две стороны. Они могут себе это позволить, но у них есть не меньше активов в России. Соответственно, любые подобные действия приводят к симметричному ответу. Поэтому за подобным шагом последует национализация чего-то другого немецкого в РФ. Они и не приняли до сих пор этого решения, потому что опасаются обоюдных действий со стороны России. Германия взяла под управление НПЗ «Роснефти», но без национализации», - пояснил собеседник НСН.

Эксперт перечислил возможные варианты ответа Москвы на случай национализации активов «Роснефти» в ФРГ.

«У Германии в России есть энергетические активы, например, компании Uniper, которые включают генерирующие мощности. Они тоже в 2023 году переданы во временное управление Росимущества. Есть активы в машиностроении, пищевой промышленности, много чего, потому что у нас с Германией всегда было плодотворное сотрудничество. Поэтому всегда может быть симметричный ответ, не меньший по стоимости. В Берлине это прекрасно осознают и пока там преобладает более здравый подход», - заключил Сергей Пикин.