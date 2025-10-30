Немцам есть что терять: Германия не решится присвоить активы «Роснефти»
Берлин вряд ли осмелится на изъятие активов российской нефтяной компании, заявил НСН Сергей Пикин.
Россия всегда имеет в запасе симметричный ответ на возможную национализацию в Германии активов «Роснефти», поэтому Берлин, скорее всего, не решится на такой шаг. Об этом НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Власти Германии обсуждают возможность национализации активов немецких дочерних компаний корпорации «Роснефть», а также её нефтеперерабатывающих заводов. Это связано с новыми санкциями США, введенными в том числе в отношении «Роснефти», сообщает Reuters.
«Любая национализация имеет две стороны. Они могут себе это позволить, но у них есть не меньше активов в России. Соответственно, любые подобные действия приводят к симметричному ответу. Поэтому за подобным шагом последует национализация чего-то другого немецкого в РФ. Они и не приняли до сих пор этого решения, потому что опасаются обоюдных действий со стороны России. Германия взяла под управление НПЗ «Роснефти», но без национализации», - пояснил собеседник НСН.
Эксперт перечислил возможные варианты ответа Москвы на случай национализации активов «Роснефти» в ФРГ.
«У Германии в России есть энергетические активы, например, компании Uniper, которые включают генерирующие мощности. Они тоже в 2023 году переданы во временное управление Росимущества. Есть активы в машиностроении, пищевой промышленности, много чего, потому что у нас с Германией всегда было плодотворное сотрудничество. Поэтому всегда может быть симметричный ответ, не меньший по стоимости. В Берлине это прекрасно осознают и пока там преобладает более здравый подход», - заключил Сергей Пикин.
Правительство Германии в сентябре 2022 года передало «дочки» российской компании под контроль федерального сетевого агентства. С тех пор активы «Роснефти» находятся под внешним управлением. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», эти активы оцениваются в сумму не менее семи миллиардов долларов.
Минфин США 22 октября ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла» и их дочерних компаний. Президент Дональд Трамп пояснил, что это сделано из-за того, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы в плане урегулирования на Украине. При этом он допустил, что в скором времени конфликт будет закончен, а ограничения сняты. После этого «Лукойл» объявил о запуске процесса продажи своих зарубежных активов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Продвижений по теме ДСНВ со стороны Вашингтона нет
- Кошки против собак: Ветеринар объяснил, какой питомец дешевле в содержании
- «Сравниваем регионы»: В чем уникальность рейтинга безопасности дорог в России
- В отрасли назвали тех, кто должен ремонтировать дороги в регионах
- Немцам есть что терять: Германия не решится присвоить активы «Роснефти»
- Депутат Бурматов напомнил догхантерам об уголовном наказании
- Суд передал государству 63 квартиры бывших владельцев «Макфы»
- Юрист рассказал, что грозит россиянам за сатанические костюмы на Хэллоуин
- В России составили рейтинг регионов по безопасности дорожного движения
- Стремление россиян покупать BMW объяснили приверженностью к бренду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru