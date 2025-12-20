В рассекреченных файлах по делу Эпштейна оказалось фото Клинтона в джакузи
Среди новых материалов по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных вечером 19 декабря, есть фото 42-го президента США Билла Клинтона в джакузи. Об этом в одной из соцсетей сообщил пресс-секретарь Минюста США Гейтс Макгэвик.
На выложенной в открытом доступе фотографии видно, как бывший американский лидер сидит в воде, заложив руки за голову, при этом с ним находится еще один человек, лицо которого закрыто черным квадратом. Отмечается, что до публикации материалы были отредактированы для того, чтобы скрыть личности возможных жертв.
Кроме того, в числе рассекреченных Минюстом США файлов есть и другие фотографии экс-президента США. Известно, что на одной из них он стоит в национальном костюме вместе с Эпштейном, а на другой — обнимает девушку вместе с вокалистом группы «The Rolling Stones» Миком Джаггером.
Джеффри Эпштейна задержали в Нью-Йорке в июле 2019 года по обвинению в организации секс-вечеринок с участием несовершеннолетних. СМИ писали, что среди друзей и знакомых финансиста были известные люди, в том числе звезды шоу-бизнеса, главы государств и предприниматели.
Ранее заместитель генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что Министерство юстиции США не опубликует все материалы расследования по делу Эпштейна, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
